Hoofdengineer Fry verruilt McLaren voor Renault

In een kort bericht op de website kondigde Renault aan dat Fry op het hoofdkantoor in Enstone gaat werken. Onduidelijk is wat zijn rol precies wordt.

Fry begon in de Formule 1 als monteur in 1987 bij Benetton. Hij was van 1993 tot 2010 werkzaam bij McLaren. In die periode veroverden de Fin Mika Häkkinen en de Engelsman Lewis Hamilton namens de Britse renstal de wereldtitel. Fry trad daarna in dienst van Ferrari als adjunct-technisch directeur. In 2014 verliet hij het befaamde Italiaanse team. Als adviseur was Fry nadien nog actief voor het inmiddels verdwenen Formule 1-team van Manor.