Hoofdredacteur Quote: ‘Na de titel van 2038 word ik voorzitter van Twente’

Elf maanden geleden was degradatie uit de eredivisie onomkeerbaar. Sander Schimmelpenninck dronk met zijn maat Gerard in Kroatië een biertje op de ‘aangekondigde dood’, vertelde hij destijds. Een jaar later is de titel in zicht en keert FC Twente vrijwel zeker terug in de eredivisie. Of twijfel je nog?

„Het wordt na de nederlaag tegen RKC toch weer een beetje spannend, we voetballen ook niet echt goed. Aan de andere kant gaan we de komende weken niet drie keer verliezen van die baggerploegen in de eerste divisie. Toch ga ik pas juichen als het zover is, maar niet te uitbundig. Het is meer opgelucht zuchten. Ik denk niet dat mensen echt feest gaan vieren als het zover is. Ergens is er toch nog een soort schaamte.”

Ben je zelf nog bij een wedstrijd geweest dit seizoen?

„Uit bij Jong FC Utrecht en een paar weken geleden bij Go Ahead, met die schandalige goal van ons in de laatste minuten. Vorig jaar was ik voor het laatst in een sponsorruimte in De Veste. Dat voelde wat droevig aan. Het had gek genoeg opeens wat lulligs. Vroeger werd er elk jaar een ring op het stadion gebouwd, we hadden het gevoel dat we de wereld veroverden, we waren onoverwinnelijk. Zelfs de vrouwen waren mooier. In vijf jaar tijd leek alles verouderd, achterhaald en gezapig.”

„Wat mij betreft gaan dit seizoen alle complimenten naar de supporters, zij hebben er het beste van gemaakt. Zij zijn al die fietsenstalling-stadions in de eerste divisie afgegaan. Echt geen club met de omvang van Twente gaat in de eerste divisie ooit nog het eigen stadion uitverkopen. Stel dat Ajax en Feyenoord dit zou overkomen, dan blijven de fans gewoon weg. Als Twente-supporters accepteren we de diepe dalen. Je moet er toch niet aan denken om Ajax-supporter te zijn en elke keer boos te worden, omdat je als tweede eindigt? Dat lijkt me heel erg saai. Bij ons heeft de oudere generatie de degradatie van 1983 meegemaakt, de jongere generatie heeft de pijn nu ook gevoeld. We hebben eelt op onze ziel gekregen. Dan voelt de titel in 2038 wel weer zo lekker.”

Een klein jaar geleden zei je dat in je woonplaats Amsterdam niemand zich druk maakte om de degradatie van Twente, omdat iedereen er met zichzelf bezig is. Geldt dat ook nu de club waarschijnlijk terugkeert in de eredivisie?

„Ik voel geen weerstand bij Ajax-supporters, die hebben wel wat met ons. Ajax is een leukere club geworden dankzij Twente. Begin deze eeuw was er geen sfeer in de Arena, er zaten een stel bij elkaar geraapte successupporters. Tot de strijd met FC Twente losbarstte. In 2010 wonnen wij, een jaar later won Ajax. Dat vinden ze nog steeds een van de mooiste wedstrijden ooit. Maar bij clubs als NAC, Groningen, Feyenoord en Utrecht worden we echt gehaat. Als ik jonge mensen spreek voor Quote zeggen ze dat het kampioenschap van 2010 is gekocht en dat de club niet meer had mogen bestaan. Dat is niet waar, dat is belachelijk. Ik geef dan een grote bek terug. Twente is gestraft, klaar. Bovendien is het Nederlandse voetbal er niet bij gebaat als de club niet meer bestaat.”

Je zei ook dat het jaar in de eerste divisie een mooi moment was voor FC Twente om terug te keren naar de tekentafel. Om te innoveren. Heb je het gevoel dat er op dat vlak iets ten goede is veranderd?

„Ik heb daar geen zicht op, maar ik denk het niet. Achteraf geloof ik ook niet dat dit het goede moment was om te innoveren. Twente had maar een doel: terugkomen in de eredivisie, anders was de club dood gegaan. Het was vrouwen en kinderen eerst, dat snap ik. Ik denk dat Ted van Leeuwen een goeie technisch directeur is, hij heeft een enorme netwerk en is oldskool. Hij moest puur koehandel bedrijven, een team samenstellen en overleven. Je hebt er lef voor nodig om in het voetbal wat te veranderen en dit was niet het moment. Pas als Twente weer stabiel is, bestellen we de tekentafel. Ik hoop wel dat het met de jeugdopleiding snel de goede kant op gaat. We moeten alle talenten in de regio kapen en dat zijn er genoeg, want hier spelen de kinderen nog wel buiten. We worden toch allemaal vrolijk van de Woutjes Brama en Peetjes Bijen?”

Het verval stemde vorig jaar droevig, de angst voor wat er komen ging was groot bij alles wat Twente was. Inmiddels krabbelt de club weer op en lijkt de schade mee te vallen. Of denk je dat het toch veel gekost heeft?

„Minder dan we hadden gedacht. Zie hoe loyaal de supporters en sponsors zijn gebleven. Dat vind ik mooi om te zien. Het fatsoenlijk, nadenkende deel van voetballend Nederland weet nu dat het toch behoorlijk saai is in de eredivisie met alleen Ajax en PSV. Laten we wel zijn: AZ is rammend saai. Utrecht en Feyenoord ook. En het was even leuk dat Fortuna Sittard promoveerde, maar dat was na drie wedstrijden ook wel klaar. Dat is ook niks. Ik denk dat het besef er is dat ze niet zonder Twente kunnen.”

Na zoveel ellende, maar eens tijd voor betere tijden?

„Het moet wel weer een keer positief worden, vind ik. Maar er is één constante in de geschiedenis van Twente: het gaat altijd alle kanten op, dus ook vast weer een keer de goede kant. Het zou mooi zijn als er weer een keer een nieuwe spits opstaat, een fijne middenvelder en het voetbal weer leuk om te zien wordt. Dat het weer over die leuke ploeg uit Enschede gaat, zoals in 2006. Fred Rutten was trainer. We hadden een team met Brama, Engelaar en Zomer. Met N’Kufo, die nog niet versleten was zoals in 2010. Dat.”

Zelf nog ambities bij de club?

„Ja, een ambitie in mijn leven is om voorzitter te worden van FC Twente. Dat meen ik echt, dat wil ik. Eerst ga ik nog andere dingen doen, in Zweden en Kroatië wonen. Na de landstitel van 2038 en de daaropvolgende degradatie stap ik in, dan ben ik 54 jaar. Dat is een deal.”