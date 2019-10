Hoofdrol voor Gregorius bij zege Yankees

De Yankees sloegen toe in de derde inning, toen een voorsprong van 1-0 werd uitgebouwd naar 7-0. Verantwoordelijk daarvoor was Gregorius, die met zijn grand slam (homerun met alle honken bezet) de stand van 3-0 naar 7-0 tilde. De Nederlander kreeg een staande ovatie in het Yankee Stadium.



Het was de tweede wedstrijd in de play-offs. De Yankees versloegen de Twins de avond ervoor ook al en leiden nu met 2-0 in de best-of-seven. De derde wedstrijd wordt maandag gespeeld in Minnesota.