Hoogerwerf grijpt naast WK-medaille op 500 meter, Knegt komt opnieuw niet tot finale

Samenvatting Hockey­sters nipt langs Duitsland in eerste duel olympische jaar, mannen onderuit

18:08 De Nederlandse hockeysters hebben hun eerste wedstrijd van het olympische jaar gewonnen. In het Wagener Stadion werd Duitsland in de Pro League na een vroege achterstand met 2-1 verslagen. Duitsland is de nummer 3 van de wereldranglijst, die wordt aangevoerd door Oranje.