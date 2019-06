Hoogland en Lavreysen gaan strijden om gouden plak in sprintfinale

Seinen en Piek veroveren dubbelti­tel op Spelen in Minsk

18:29 Cheryl Seinen en Selena Piek hebben goud veroverd in de dubbelfinale op de Europese Spelen in Minsk. Het duo versloeg in de finale in drie games het Britse koppel Lauren Smith en Chloe Birch: 14-21 21-13 21-15.