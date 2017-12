Hoogland rekent met Mitchell af en pakt goud op sprint

Pechstein (45) slaat in Calgary toe op massastart

0:02 Claudia Pechstein heeft opnieuw toegeslagen in het wereldbekercircuit. De 45-jarige schaatsster uit Duitsland schreef in Calgary de massastart op haar naam. De vijfvoudig olympisch kampioene was in de finale over zestien ronden de snelste en de slimste.