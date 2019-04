‘Hopelijk hebben we de auto snel onder controle’

,,Ik had een beetje wheelspin’’, verklaart Verstappen in Ziggo-talkshow Peptalk zijn matige start gisteren bij de GP van Bahrein. ,,We hadden verwacht wat meer grip te hebben bij de start, maar dat was niet het geval. Dat heeft te maken met hoe agressief je de koppeling instelt, en die stond wat te agressief.’’



Maar eenmaal onderweg kon Verstappen zich in zijn RB14 evenmin meten met de Ferrari's en Mercedessen. ,,We hadden gewoon de snelheid niet, dus we konden niet echt aanvallen‘’, zegt de Nederlander, die zich uiteindelijk tevreden moest stellen met een vierde plek in Bahrein. ,,Bovendien hadden we geen druk van achteren, dus ja... er gebeurde voor mij niet zo veel.‘’