Hopen op hitte, voor Verstappen

Ook een week na zijn verrassende zege in Maleisië blijft Max Verstappen de realist die hij altijd is geweest. Op Suzuka kwalificeerde hij zich een seconde achter de Mercedes van Lewis Hamilton als vijfde, nipt achter ploeggenoot Daniel Ricciardo.



Een plekje kreeg hij al terug vanwege een gridstraf voor Valtteri Bottas (van 2 naar 7), maar daar stopt het met de cadeautjes. ,,We gaan hier te langzaam zijn voor Mercedes, denk ik. Je bent hier met veel snelle bochten afhankelijk van vermogen, wat voor ons niet ideaal is. En een seconde verschil in de kwalificatie, is in de race dan lastig te dichten", beseft Verstappen, die zijn hoop gevestigd heeft op de weersvoorspellingen die aangeven dat het in tegenstelling tot de natte trainingen en de koele kwalificatie zondag heet gaat worden in Japan. Zeker een graad of 27 à 28. ,,Hopelijk met wat meer temperatuur zitten we dan toch wat dichterbij en wellicht kunnen wij wat langer door op de banden. Je weet maar nooit."