Hordeloopster Eefje Boons steeds dichter bij EK-limiet

Slechts één honderdste van een seconde scheelde het. Hordeloopster Eefje Boons kwam zondag dichtbij de EK-limiet op de 100 meter horden, maar de klok bleef in Zweden staan op 13,06 seconden waar 13,05 gevraagd wordt. Het was wel haar beste tijd van het seizoen tot nu toe.

De 23-jarige Deventer atlete hield wel veel vertrouwen over aan haar optreden tijdens de national heat van de Diamond Leaguewedstrijden in het Zweedse Stockholm. ,,Zeg maar het voorprogramma van de grote wedstrijden waar ik in de nabije toekomst aan mee hoop te doen. Maar dan moet ik wel doorgroeien naar een tijd van minimaal 12,8 seconden’’, weet Boons, die een persoonlijk record heeft staan van 12,98. ,,Maar het ging heel goed nu. Ik startte prima, maar botste met mijn bijtrekbeen tegen horde 5 en 6 aan. Dat kostte wat evenwicht, maar kwam toch tot deze tijd. Als ik dat bijtrekbeen weer goed heb, loop ik onder de 13 seconden. Dat weet ik zeker.’’

Dat gaat ze volgende week proberen in Marseille, een week later wacht het NK in Utrecht. ,,Het zou mooi zijn als ik de limiet loop voor het NK, want dat geeft wat rust. Al heb ik nog tot half juli om de limiet te lopen.’’