Hordeloopster Eefje Boons werkt hard aan kracht en start in Zuid-Afrika

Eefje Boons is in voorbereiding op haar nieuwe seizoen op trainingskamp naar Afrika met de Nederlandse sprintselectie. De 24-jarige hordeloopster uit Deventer wil zich na een sterk 2018 nog meer verbeteren en aan de poort van de internationale top kloppen.

Om dat te bereiken moet ze hard werken aan haar start en moet ze sterker worden. Dat doet ze onder meer met Nadine Visser, de op dit moment snelste Nederlandse hordeloopster. ,,We leren heel veel van elkaar’’, legt Boons uit. ,,We zijn heel andere lopers, maar het is heel prettig om met iemand te trainen waaraan ik me op kan trekken. Ik ben wellicht technisch weer wat beter, waar Nadine iets van op kan steken. En zij is tussen de hordes zo goed en snel, dat ik daar van kan leren. Aan de andere kant moeten we niet te veel vergelijken. Ik focus me op het verbeteren van mijn start. Mijn reactie bij het startschot is goed, maar de eerste passen uit het blok moeten beter.’’

Volledig scherm Eefje Boons werkt aan kracht tijdens het trainingskamp in Zuid-Afrika. © eigen foto

Eerder deze winter werkte Boons al hard aan het verbeteren van haar linkerbeen, dat haar bijtrekbeen is wanneer ze over de hordes springt. ,,Dat moet vloeiend gebeuren en was altijd lastig voor me. Nu gaat dat al heel goed.’’

Warmte

De Nederlandse atleten kunnen in Stellenbosch heel specifiek werken en trainen. ,,Natuurlijk had dat ook in Nederland gekund, maar dan hadden we indoor gemoeten en zijn de mogelijkheden beperkt. We hebben met het Nederlands team en enkele andere atleten een warmer klimaat opgezocht. Het is een flinke groep, hoor.’’

Volledig scherm De start is waar Eefje Boons hard aan werkt. © eigen foto

Ten voorbereiding op het indoorseizoen natuurlijk, maar zegt Boons: ,,Dat is niet het belangrijkste voor mij. Ik loop enkele wedstrijden indoor, maar het gaat mij op het outdoorseizoen daarna. Al heb ik wel wat in gedachten indoor. Ik wil wel graag het EK halen. En op de 60 meter horden rond de 8 seconden lopen, het liefst eronder. Daarom train ik op inhoud en omvang. En heel specifiek op het starten. Dat is wel lekker dat dat dan tegen een topper als Nadine kan. Maar als die indoordoelen niet worden behaald, is er geen man overboord. Het grootste doel dit jaar is het WK in Doha, eind september, begin oktober. Dat is zo laat omdat ze hopen dat het dan iets minder warm is daar.’’

Plannen

En ze wil niet voor niets naar dat WK, want ze heel grootse plannen. Zeker nadat ze vorig jaar in Berlijn op het EK de halve finales haalde. ,,De halve finales op het WK is waar ik me op richt, en wellicht wel een finaleplek. Er zit wat rek in mijn persoonlijke record. Maar pas echt pieken moet natuurlijk het jaar daarop’’, verwijst ze naar de zomerspelen in Tokio.