Horner hoopt met Red Bull nog één keer te triomferen dit seizoen

Ten Hag trots op zijn ploeg: 'Hier zit een gelukkige coach'

17:59 Uitgerekend bij aartsrivaal Ajax boekte FC Utrecht de tweede zege in zeven duels (1-2). ,,Vooral de manier waarop we hebben gewonnen hier in de ArenA staat mij heel erg aan'', glunderde trainer Erik Ten Hag. ,,Hier zit een gelukkige coach.''