Horner: ‘Motorcampus grootste investering Red Bull in Formule 1'

LIVE | Komen alle favorieten ongeschon­den door heuvelrit in Romandië?

14:08 De Ronde van Romandië gaat vandaag verder met de derde etappe in lijn. Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) rijdt nog altijd in de leiderstrui en met de heuvelrit van vandaag op het menu lijkt hij die trui nog wel even te kunnen behouden. Of zijn er toch nog teams met snode plannen? De start is om 13.15 uur, de finish is tussen 17.15 en 17.35 uur. Volg de rit via ons livewidget!