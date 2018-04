Horner: We laten Daniel en Max racen, maar dit mag nooit meer gebeuren

,,We wijzen geen schuld toe aan een persoon. Ze rijden voor een team met meer dan 800 mensen. Er komen excuses aan, want dit had nooit mogen gebeuren", vertelt Horner bij SkySports. ,,Ze zijn beiden schuldig en het is team dat er last van heeft."



,,We willen ze laten racen. Dat zal ook blijven gebeuren, maar ze moeten het team respecteren in plaats van voor het eigen ego te kiezen. We hebben twintig punten weggegeven. Helaas kunnen dit soort dingen gebeuren, maar het belangrijkste is dat dit niet nog een keer voorkomt. Ze worden enorm goed betaald en hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat is ze zeer goed duidelijk gemaakt."