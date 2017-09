Horner: Wie Max de schuld geeft van de crash moet naar de opticien

Veltman: Ik kan maar beter voor me houden wat er nu in me op komt

17:08 Ajax-aanvoerder én doelpuntenmaker Joël Veltman kon nauwelijks geloven dat zijn ploeg vanmiddag met 1-1 gelijkspeelde tegen ADO Den Haag na een uitstekende eerste en matige tweede helft. ,,Ik kan maar beter voor me houden wat er nu in me opkomt."