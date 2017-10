Horner wilde 'verveelde Verstappen' niet vertellen of hij snelste rondetijd had

PSV moet 'nee' in acht talen leren voor uitblinker Lozano

9:33 Met de Mexicaan Hirving Lozano heeft PSV goud in handen, zo lijkt het. Zijn komst had nogal wat voeten in aarde en PSV moest in juni de eigen spaarpot op de kop zetten en flink rammelen, maar Lozano maakt het voorlopig allemaal waar. De PSV-directeuren Marcel Brands en Toon Gerbrands zullen komende winter waarschijnlijk het woord 'nee' al in acht talen uit het hoofd moeten kennen.