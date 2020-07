Hospes niet welkom bij nieuwe ploeg Leerdam en Verweij: ‘Ze vinden me te oud’

Champions League definitief achter gesloten deuren

20:49 De Champions League wordt volgens planning in augustus vanaf de kwartfinales in Lissabon gespeeld. Dat gebeurt in toernooivorm en, definitief, achter gesloten deuren. Dit heeft de UEFA donderdag beslist. Dat er in delen van de Portugese hoofdstad vanwege de verspreiding van het coronavirus weer een lockdown is ingesteld, vormt geen belemmering.