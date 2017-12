Houdt het sprookje van Jamie Lewis vanavond op?

Nadat hij niet het benodigde resultaat had behaald bij het PDPA Players Championship, zette hij het volgende op Twitter:



‘Nou, dat is dan het einde van een erg slecht jaar. Ik ben bijzonder teleurgesteld in mezelf omdat ik me niet heb kunnen plaatsen voor het komende WK, voor het eerst sinds ik me bij de PDC aansloot. Ik heb nog wel een laatste kansje bij het allerlaatste kwalificatietoernooi volgende maand, maar we zullen zien wat dat brengt. Ik heb me nog nooit zo gefrustreerd gevoeld, maar ik kan alleen mezelf kwalijk nemen dat ik het jaar zo verschrikkelijk slecht ben begonnen. Toch ben ik er van overtuigd dat mijn tijd nog eens zal komen.’



Dat bleek dus veel sneller dan verwacht. Bij dat allerlaatste kwalificatietoernooi pakte Lewis als allerlaatste een ticket voor de voorronde van het WK, waarin hij achtereenvolgens Kenny Neyens, Johnny Clayton, Peter Wright, James Richardson en Darren Webster uitschakelde. Is Phil Taylor vanavond in de eerste halve finale zijn volgende scalp, of houdt het sprookje hier op voor Jamie Lewis?