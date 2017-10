Houston Astros voor het eerst in 12 jaar naar de World Series

Ronde van Guangxi Mollema tweede achter Wellens, Kelderman naar ziekenhuis

8:26 Tim Wellens heeft de koninginnenrit in de Ronde van Guangxi gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal was in de slotklim naar Nongla net even wat sneller dan medevluchters Bauke Mollema en Nicolas Roche, en pakt hiermee direct de leiderstrui.