Houston Rockets op rand van NBA Finals na zege op Cavs

De Rockets zijn daarmee nog één overwinning verwijderd van de NBA-finale. Zaterdagavond staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in Oakland, Californië. Houston stond voor het laatst in 1995 in de finale, die ze destijds wonnen.



De Golden State Warriors zijn titelverdediger in de NBA. De afgelopen drie seizoenen gingen de NBA Finals tussen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers. Ook zij kijken tegen een 3-2 achterstand aan in de Eastern Conference Finals, waar Boston Celtics nog één overwinning nodig heeft voor een plek in de NBA Finals.