Huddersfield krijgt boete voor ludiek protest tegen shirtsponsoring

Huddersfield Town, waar Terence Kongolo onder contract staat, en Paddy Power lieten later weten dat het om een éénmalige stunt ging. Paddy Power is nog steeds shirtsponsor van de club, maar de naam van de bookmaker staat niet op de shirts. Directeur Victor Corcoran van de goksite liet toen weten: ,,Shirtsponsoring is in de voetbalwereld veel te ver gegaan. Shirts zijn heilig, dus hopen we dat andere bedrijven ons voorbeeld volgen.”