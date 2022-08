Huiberts belangrijk bij terugkeer in de basis bij PEC Zwolle: ‘Heel fijn’

De interviews na afloop in De Koel worden gewoon op de tribune gehouden. Huiberts en uitblinker Luis Görlich grappen wat af over het tweede Zwolse doelpunt. Was die goal nu van Huiberts of van Görlich? ,,Luis kwam gelijk naar me toe en zei dat ‘ie hem niet geraakt had, hij is van jou’’, zegt Huiberts. Görlich loopt op dat moment net langs. ,,It was my goal’’, zegt de Duitser lachend.