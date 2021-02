Huis in puin, maar Barney gaat gewoon op voor ‘dartsdiploma’: ‘Kijk niet raar op als hij het niet haalt’

In Stockholm Topzwem­ster Sjöström breekt elleboog na kijkje op het ijs: ‘Ik voel me verschrik­ke­lijk’

7 februari Minder dan een half jaar voor de Olympische Spelen in Tokio heeft de Zweedse zwemster Sarah Sjöström haar elleboog gebroken. De 27-jarige Sjöström, die op heel wat nummers als de favoriete voor olympisch goud geldt, ging zaterdag in het eveneens besneeuwde Stockholm onderuit op het ijs. Ze liep daarbij een breuk in haar rechterelleboog op en moet een operatie ondergaan.