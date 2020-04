Huiskamerduel tussen Van Barneveld en Taylor gepland op donderdag

Barney en The Power zullen het tegen elkaar opnemen op elektronische borden en de pijlen hebben plastic punten. Afgelopen vrijdag is er al geoefend en nu zullen de officieel al even gestopte darters het donderdag om het ‘echie’ tegen elkaar opnemen.



Opbrengsten gaan naar het goede doel. Van Barneveld (52) speelt voor de voedselbank, Taylor (59) voor de Engelse gezondheidszorg. Het duel zal via social media vanaf 20.00 uur te volgen zijn.