Huismakelaar FC Nantes graaft doodskist op die door boze fans werd begraven

Ooit was Nantes een echte topclub in Frankrijk - getuige de acht landstitels - maar de laatste jaren is de club steeds meer in verval geraakt. Na vier seizoenen in de Ligue 2 speelt Nantes sinds 2013/2014 weer in de hoogste afdeling, al flirtte de club ook dit seizoen weer met degradatie. Na twee beslissingsduels met Toulouse verzekerden de ‘Kanaries’ zich dan toch van het behoud.