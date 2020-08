Hülkenberg: Wordt nog lastig zat om Max achter me te houden

Door Arjan Schouten Weg was zijn zitje, eind vorig jaar. Na negen seizoenen Formule 1 was er opeens geen plaats meer voor Nico Hülkenberg, die bij Renault vervangen werd door Esteban Ocon. Een paar maanden was hij uit beeld, tot hij vorige week opeens weer terugkeerde in het hart van het racecircus als vervanger van Sergio Pérez die positief op corona testte. ‘Een wilde week’ wachtte hem. Met dus eerst die ‘high’ van dat telefoontje van Racing Point, en daarna de ‘low’ toen zijn auto door technische problemen de race niet eens haalde. Maar een herkansing kwam, toen bleek dat Pérez ook dit weekend nog niet mocht rijden. Met een wat betere voorbereiding perste Hülkenberg er zowaar een derde startplaats uit in de kwalificatie. Achter beide Mercedessen en zelfs vóór Max Verstappen. ,,Ik wist dat de top-10 mogelijk was met deze auto, die gewoon heel goed is. Maar van een derde plaats ga je vooraf niet uit, daar denk je niet eens aan. Dus dat ik hier sta is voor mij toch wel een beetje een verrassing” bekende Hülkenberg, die wat overrompeld leek door zijn sterke prestatie en meer nog dan Pérez en Lance Stroll aantoonde hoeveel potentie de bolide van Racing Point heeft.

Lang was hij een talent van wie veel verwacht werd, maar nooit kwam het er behalve die ene pole in Brazilië tien jaar geleden helemaal uit. Zo is er die bijzondere statistiek achter zijn naam. De Duitser is de coureur met de meeste races in F1 (177) zonder dat hij ook maar één keer naar het podium mocht. Dus was de vraag logisch of daar morgen een einde aan komt. ,,Ik wist dat dit ter sprake zou komen”, grinnikte Hülkenberg, die niet zo goed weet waar hij op moet hopen. ,,Ik loop fysiek natuurlijk een beetje achter vergeleken met de andere coureurs in het veld. De auto’s zijn zo bruut snel nu, daar kan geen gym in de wereld je op voorbereiden. En ik ben maar een tijdelijke gast hier, natuurlijk. Dan heb je minder hoge verwachtingen, is het meer ‘go with the flow’. Maar ik weet dat ik een heel goede auto heb en ik hoop op ervaring een eind te komen.”