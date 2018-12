Hummels af te halen voor 33 miljoen euro, Solskjaer smeekt zijn spelers

TransfertalkOver een paar dagen opent de winterse transferperiode, maar al voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Jos Hooiveld beëindigt voetballoopbaan

Jos Hooiveld stopt met voetballen. De 35-jarige verdediger laat weten dat het Amerikaanse Orange County zijn laatste club is geweest.



Hooiveld debuteerde voor sc Heerenveen in het betaalde voetbal. In Nederland voetbalde hij ook voor PEC Zwolle. De verdediger speelde een groot deel van zijn loopbaan in het buitenland. Hooiveld was actief in Oostenrijk, Finland, Zweden, Schotland, Denemarken en Engeland voordat hij naar de Verenigde Staten vertrok.

Hummels af te halen voor 33 miljoen euro

Nog niet heel lang geleden was Mats Hummels een zekerheidje bij Bayern München. Voor trainer Niko Kovac is dat niet meer zo, de Duits international mag regelmatig op de bank plaatsnemen. Dat heeft de aandacht van Maurizio Sarri, de coach van Chelsea, getrokken. De Londense club heeft in München geïnformeerd naar een eventuele vraagprijs voor de 30-jarige centrale verdediger. Voor een bedrag van 33 miljoen euro is Hummels te koop.

Solskjaer smeekt sterspelers

Interim-coach Ole Gunnar Solskjaer heeft zijn doelman David de Gea en aanvaller Anthony Martial de afgelopen week gesmeekt om hun contract bij Manchester United te verlengen. Beide contracten lopen in de zomer van 2020 af. Volgens Daily Mail heeft de Noor, die de club als speler altijd trouw bleef, gezegd dat het gras niet altijd groener is bij de buren. Met de twee steunpilaren kan Manchester United mogelijk weer aansluiting vinden bij de Britse top.

Barcelona: Geen geheime gesprekken met Rabiot

FC Barcelona heeft niet onrechtmatig contact gezocht met middenvelder Adrien Rabiot van Paris Saint-Germain. Dat beweert de kampioen van Spanje in een statement op de eigen website.



FC Barcelona voelde zich geroepen te reageren op beschuldigingen van Franse media. Die meldden dat Barcelona gesprekken heeft gevoerd met Rabiot zonder dat te vertellen aan Paris Saint-Germain. ,,Er is alleen in augustus en vorige week contact geweest”, stelt Barcelona. ,,En in beide gevallen is het contact via de directie van PSG gelegd.”



Barcelona wil zich graag versterken met Rabiot, die aan het einde van het seizoen transfervrij is. De middenvelder heeft al aangegeven dat hij zijn contract bij PSG niet gaat verlengen.

Salcido neemt afscheid

Carlos Salcido heeft zijn contract bij het Mexicaanse Chivas ingeleverd. De 38-jarige centrale verdediger, tussen 2006 en 2010 actief bij PSV, vertrekt uit onvrede bij zijn club en kan zich niet langer verenigen met de gang van zaken.



Salcido speelde er sinds 2014 en deed in een persconferentie uit de doeken waarom hij weggaat. ,,Ik heb geen vertrouwen meer gevoeld van de technische staf”, zegt hij onder meer. ,,Het plezier om naar het werk te gaan ontbreekt.” Hij is verdrietig dat het zover moest komen. ,,Ik had hier graag met een ereronde afscheid genomen, maar dat gebeurt nu hier in een bescheiden zaaltje.”

Behich blijft bij PSV, Fenerbahçe volgt hem

Na een teleurstellende eerste seizoenshelft zit er voor Aziz Behich bij PSV niets anders op dan blijven vechten voor zijn kansen en jagen op eerherstel. Aangezien Behich na het WK al voor Bursaspor uitkwam en inmiddels ook voor PSV heeft gespeeld, is het voor hem zinloos om in de winter een transfer te maken. Een speler mag op grond van FIFA-reglementen namelijk niet voor meer dan twee clubs in een seizoen uitkomen. Berichten dat het Turkse Göztepe hem nu wil overnemen, worden door zijn management dan ook naar het rijk der fabelen verwezen. Wel heeft Fenerbahçe, dat net als PSV afgelopen zomer ook naar de diensten van Behich dong, latente interesse. Pas in de zomer wordt duidelijk of dat eventueel tot een volgende stap zou kunnen leiden.



Tot die tijd rest Behich dus niets anders dan er bij PSV het beste van te maken en de ploeg te helpen. De Australiër kwam tussen augustus en januari weinig aan spelen toen en moest in bijna alle wedstrijden genoegen nemen met een rol op de bank. In de duels waarin de linksback zichzelf wel mocht laten zien, liep het bij Behich meestal niet. Mede door een gebrek aan wedstrijdritme speelde hij in de strijd om het bekertoernooi tegen RKC bijvoorbeeld ronduit slecht.



Behich mag niet in officiële duels bij Jong PSV spelen omdat hij ouder dan 23 jaar is en kan dus, als hij geen minuten bij het eerste elftal van PSV maakt, alleen in oefenduels in actie komen. Vanwege het drukke wedstrijdschema speelt PSV zelden of nooit vriendschappelijke wedstrijden.

Barça houdt vast aan hoge vraagprijs Cillessen

Jasper Cillessen leek afgelopen zomer dicht bij een transfer, maar de Nederlandse reservedoelman bleef Barcelona trouw. De kans dat de 29-jarige goalie deze winter wel Camp Nou uitloopt is volgens het Spaanse AS niet groot. Barça zou vasthouden aan de contractueel vastgelegde transfersom van 60 miljoen euro, mede omdat de club geen geschikte vervanger in huis heeft - derde doelman Iñaki Peña is pas 19 en heeft geen enkele ervaring op het hoogste niveau. Cillessen kwam in de zomer van 2016 over van Ajax en is sindsdien tweede doelman achter Marc-André ter Stegen. In de duels die Cillessen in actie kwam maakte hij een uitstekende indruk.

Overmars polst Vertonghen en Alderweireld

Met Daley Blind en Dusan Tadic haalde Ajax afgelopen zomer twee ervaren krachten uit de Premier League terug naar de eredivisie. Die deals pakten uitstekend uit voor de huidige nummer 2 van Nederland, die voor het eerst in lange tijd weer eens Europees overwinterde. ,,Ik hoop dat we er weer zo eentje kunnen toevoegen", zegt Marc Overmars tegen Ajax TV.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn twee van die kandidaten. ,,Ik lees altijd: Alderweireld wil terug, Vertonghen wil terug. Maar dan heb ik wel graag dat ze dat doen wanneer ze nog fit en hongerig naar succes zijn’, zegt Overmars, die toegeeft de verdedigers van Tottenham Hotspur al over een terugkeer heeft gepolst. ,,Of we contact met ze hebben? Dat gebeurt zeker, ja. Maar er is nog niets toegezegd.”

Vertonghen (31) staat nog tot medio 2020 onder contract in Londen. De optie in het contract van Alderweireld (29) wordt komende week zeer waarschijnlijk gelicht, waardoor ook hij nog anderhalf jaar onder contract staat.

Guardiola: Brahim moet zelf kiezen

Met Brahim Diaz dreigt Manchester City voor de tweede keer in korte tijd een toptalent aan een Europese concurrent te verliezen. Nadat Jadon Sancho vorig jaar zomer voor een transfer naar Borussia Dortmund koos, staat nu Brahim Diaz (19) op het punt voor Real Madrid te tekenen. Op een persconferentie reageerde City-manager Pep Guardiola op de geruchten uit de Spaanse sportkrant Marca (zie cover). ,,Het is een simpel verhaal: wij willen hem houden", zei de Spanjaard over zijn talentvolle landgenoot. ,,We willen dat Brahim voor vier of vijf jaar bijtekent en zullen er alles aan doen hem te houden, maar het is uiteindelijk zijn beslissing. Als hij niet bij de club wil blijven, kan hij beter vertrekken.”