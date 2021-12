Humphries op spectaculaire wijze naar derde kwartfinale: ‘Mijn handen begonnen te trillen’

Daar wilde Humphries vooraf nog wat over kwijt: ,,Natuurlijk is het jammer dat het zo loopt", zei de 26-jarige Engelsman bij RTL 7 Darts. ,,Het was leuk geweest om tegen Chris te spelen als wij allebei een mooie partij hadden neergezet, want dit is toch anders dan zelf op het podium staan en dan winnen.”



Op een alternatieve door of niet Dobey en Humphries leverden spektakel voor de fans in Alexandra Palace. Eerstgenoemde gaf daarvoor het startsignaal. De 30-jarige Engelsman greep de eerste twee sets, terwijl zijn landgenoot een hoger gemiddelde gooien. Maar elke kans die Dobey op een dubbel kreeg, vloog er in.



Maar Humphries knokte zich terug in een partij van hoog niveau en greep de derde set. In de vierde set kon hij al langszij komen, maar verzuimde dat met het missen van dubbel 20. En de kansen die de een gaf, maakte de ander ook direct af. Dus stond het 3-1 voor Dobey die het mes op de keel zette.