Huntelaar helpt Ajax met twee goals: 'Wel even lekker'

Huntelaar nam zichzelf vorige week na de thuiszege op Sturm Graz (2-0) kwalijk dat hij zo slordig met de kansen was omgesprongen. Groot was bij hem de opluchting dat hij nu wel doel trof. ,,Ieder doelpunt werkt nog bevrijdend", zei hij. ,,Ik blijf altijd op jacht naar meer."



,,Voor rust speelden we soms onrustig, toen ging het spel te veel op en neer", zag Huntelaar. ,,Daarna werden we rustiger en dan hadden we minder last van die counters van ze. Dit is maar een klein succes. We gaan ons nu focussen op Standard Luik", zei hij over de komende tegenstander uit België in de derde voorronde van de Champions League.