Huybrechts maakt veel indruk, Dolan verrast Cullen

Na de nederlagen van Nentjes en De Graaf in de laatste eerste rondepartijen van dit WK, was het tijd voor de partij tussen Joe Cullen en de ervaren Brendan Dolan in de tweede ronde. Hier verraste Dolan zijn tegenstander: de Noord-Ier won dankzij sterk spel met 3-0.



In de laatste partij van de middag maakte de Belg Kim Huybrechts veel indruk. Vooral in de eerste twee sets tegen Daniel Larsson gooide hij werkelijk alles. In de laatste derde set werd het niveau iets minder, maar Huybrechts liet zien in vorm te zijn en versloeg Larsson met 3-0.



De Belg gaat dus door naar de derde ronde. ,,Ik heb een zware periode gehad", kijkt hij terug naar het afgelopen jaar. ,,Het jaar was dramatisch. Ik heb hard gewerkt en had vandaag weer plezier. Het publiek is als een vriend voor me. Ze zeggen het als ik niet goed doe, maar steunen me altijd. Nu ben ik weer in vorm.”