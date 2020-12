Huybrechts na weergaloze partij te sterk voor White, ook Ratajski en Clemens verder

Vanaf de eerste leg was het niveau torenhoog. Ian White en Kim Huybrechts wisten het rood van de triple 20 makkelijk te vinden, maar moesten met uitgooien nog even warmdraaien. Dat kwam de als tiende geplaatste Engelsman in zijn eigen tweede leg duur te staan, een patroon wat in het verdere verloop van de wedstrijd nog een paar keer terugkwam. Ondanks een hoge ‘checkout’ in de leg erna, was het Huybrechts die vanaf 127 de eerste tik uitdeelde.



Van gas terugnemen wilden White en Huybrechts vervolgens niets weten. Bij het ingaan van de beslissende leg van de tweede set waren de gemiddeldes met respectievelijk 110 en 106 nog altijd van wereldklasse. In die vijfde leg was het - opnieuw - White die zichzelf tekortdeed met uitgooien. De derde set wist Diamond dan wel eindelijk naar zich toe te trekken, maar in de vierde wist The Hurricane de hoogstaande wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. White werd voor het vierde jaar op rij uitgeschakeld in de tweede ronde, terwijl bij Huybrechts de ontlading groot was.