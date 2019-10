Ibrahimovic geeft kinderen in Malmö vrij van school

Video Turnteam kan Spelen vergeten na domper

6:41 De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd om zich op de WK turnen in Stuttgart te plaatsen voor de landenfinale. Daardoor grijpt Oranje ook naast een teamticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Bovendien ging Epke Zonderland op de rekstok in de fout, waardoor hij zijn wereldtitel niet kan verdedigen.