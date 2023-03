Ide Schelling op zeldzame sprintdag in Ronde van Catalonië niet opgewassen tegen Kaden Groves

Na drie etappes voor de klassementsmannen waren vandaag de sprinters aan zet in de Catalonië, al was dat ook geen zekerheid door de drie beklimmingen onderweg. Vanuit het vertrek in Llívia waren er meteen veel demarrages vanuit het peloton. De meeste pogingen werden onschadelijk gemaakt, maar uiteindelijk lukte het toch vijf coureurs om weg te komen: Christopher Juul-Jensen, David de la Cruz, Torstein Traeen, Roger Adrià en Nans Peters.

Heel groot werd het gat echter niet. Binnen de laatste tien kilometers werd de kopgroep ingelost en toen was het voor de snelle mannen die nog wat over hadden. Bryan Coquard leek de sprint naar zich toe te gaan trekken, totdat het in de laatste meters Kaden Groves was die nog voorbij het wiel van de Fransman wist te komen. De Australiër zorgde voor dagsucces voor Alpecin-Deceuninck, nadat hij vorig jaar ook al een etappe wist te winnen in de Ronde van Catalonië. Ide Schelling (Bora-hansgrohe) kwam als vierde over de streep.