Iedereen buigt voor Koningin Kopecky in Glasgow: ‘Tegen Lotte was gewoon niets te beginnen’

interview ‘Hansworst’ Andries Jonker gaf op WK ook eigen imago een boost: ‘Mensen om mij heen hadden altijd al andere mening’

De Oranje Leeuwinnen likken de wonden na de uitschakeling tegen Spanje in de kwartfinale van het WK. In een jaar tijd kreeg het imago van het team een boost, maar dat geldt niet in de laatste plaats ook voor dat van bondscoach Andries Jonker. ,,Gelukkig hebben mensen om mij heen altijd al een andere mening gehad.”