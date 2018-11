Iedereen deelt mee in vreugde bij Oranje, ook Jan Kluitenberg

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

De hele week voetballen, trainen, letten op je voeding, op tijd naar bed en reizen van stadion naar stadion. Het is het leven van een profvoetbalster in een notendop. Zo ook voor Danique Kerkdijk uit Olst, die uitkomt in de Engelse Premier League voor vrouwen bij Bristol City. Maar soms, heel soms, is er tijd om de andere fijne en mooie momenten vast te leggen op de gevoelige plaat. Maar is het nou de Engelse of Hollandse kust?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@daniquekerkdijk) op 21 Nov 2018 om 7:39 PST

Je moet keihard werken om een goed figuur te hebben. Zegt Michel Mulder, de schaatser uit Zwolle. Eh, laat Mulder zien op het Instagramaccount Vitchannel, dat hij en zijn broer Ronald nog steeds bijhouden met ploeggenoten Kai Verbij en Dai Dai Ntab bij team Reggeborgh. De mannen steken daar de draak met alle social media-uitingen van fitheidsgoeroes en acteren over the top. Met duckfaces (tuitende lippen) en bijzondere poses. Blijft leuk!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@vitchannel) op 21 Nov 2018 om 4:53 PST

‘Koude koppen, niet te stoppen’. Schaatsster Lotte van Beek laat even zien met teamgenoten bij TalentNED, Ireen Wüst en Esmee Visser, dat het koud is in Tomakomai in Japan. Daar wordt dit weekend de wereldbekerwedstrijd op buitenijs gehouden. Het zorgt in ieder geval voor gezonde rode blossen op de wangen!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lottevbeek) op 21 Nov 2018 om 0:57 PST

Schaatser Thomas Krol verkiest de warmte van het binnen trainen op de fiets boven de strijd tegen de elementen buiten in Japan. Het sneeuwt namelijk in Tomakomai waar de wereldbekerwedstrijden worden gehouden komend weekend. Krol hoopt op betere tijden, qua weer dan, want met de ijstijden zit het wel goed voor de Deventenaar.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@thomaskrol92) op 21 Nov 2018 om 9:23 PST

Nog even nagenieten dan, even terug naar maandagavond. Kort na de wedstrijd tegen Duitsland, het gelijkspel (2-2). Ook de Apeldoornse fysiektrainer Jan Kluitenberg deelt mee in de vreugde. Kan jij hem vinden? #zoekplaatje

Een ippon op het trainingsveld van Go Ahead Eagles, waar spelers Richard van der Venne en Roland Baas het voetbal even laten voor wat het is en onderling uitmaken wie het sterkste is. Van der Venne lijkt de winnaar, al blijft de glimlach van Baas veelzeggend. De sfeer is goed bij de Deventenaren. Hoe kan ook anders als je de trotse koploper bent van de Keuken Kampioen Divisie.