Iedereen moet weer rekening houden met Lotte van Beek

Met een grote glimlach liep Lotte van Beek door de catacomben van Thialf in Heerenveen. Naast een ticket voor de wereldbekerwedstrijden die ze zaterdag al behaalde op de 1500 meter, plaatste de Zwolse zich gisteren ook voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter. Niet alleen de glimlach is terug, ook het zelfvertrouwen is groeiende bij de 25-jarige schaatsster.

,,Helemaal geweldig dit’’, reageerde ze kort na haar vierde plek op de duizend meter. ,,En zo kort achter het podium. Een medaille had ik nog wel graag gewild, maar dit is al erg goed. Ik dacht dat mijn rit niet voldoende zou zijn, want ik reed vorige week nog iets sneller. En er moesten na mij nog vier ritten verreden worden. Maar ik heb me gewoon twee keer geplaatst voor de wereldbekerwedstrijden. Dat is een heerlijk gevoel.’’

Van Beek kan haar geluk niet op. Na jaren van sportieve malaise door een onwillig lichaam plaatste de Zwolse schaatsster zich dit weekend voor de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter en dus de duizend meter. Terugknokken bij een kleine ploeg van het Gewest Fryslân, trainen in de luwte, het kon Van Beek even niet schelen. Ze zat eindelijk weer goed in haar vel, nadat door een fikse knieblessure in 2014 en naweeën van de Ziekte van Pfeiffer haar resultaten op de schaatsbaan ver achter bleven. Zo ver dat haar contract bij Lotto Jumbo begin dit jaar niet werd verlengd. Van Beek had het mentaal zwaar omdat haar inspanningen niet het gewenste resultaat opleverden. Tijdens een reis door Lapland wilde ze haar gedachten weer op een rij zetten, de focus weer op de juiste dingen krijgen. En dat lukte. Als herboren sloot ze zich aan bij het Gewest Fryslân.

Zonder de steun van een grote commerciële ploeg, maar met de juiste instelling knokte Van Beek zich door de zomer, verbaasde zichzelf al tijdens trainingswedstrijdjes in Inzell en plaatste zich via de IJsselcup in Deventer voor de 1000 en 1500 meter op het NK afstanden dit weekend. En daar moest het gebeuren, daar moest de oude Lotte van Beek, die zo imponeerde tijdens de Olympische Spelen in Sotsji 2014, weer opstaan. En zaterdag was het direct raak. Weliswaar met een vijfde plek op de 1500 meter en nog niet met de tijden die ze ooit reed, maar onder zware omstandigheden in Thialf plaatste ze zich wel weer voor de wereldbekerwedstrijden. En een dag later liet de Zwolse zich ook op de 1000 meter zien. Met een vierde plek, slechts een tiende achter de bronzen medaillewinnares Ireen Wüst.