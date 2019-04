Iedereen wil bij Andy in de auto

De Apeldoornse oud-profvoetballer van Ajax, FC Twente, Internazionale en Everton heeft de gasten voor het uitkiezen voor het programma dat hij op zijn YouTubekanaal uitzendt. Inmiddels elke week een nieuwe aflevering. Al bijna drie jaar lang. ,,Ik zag Carpool Karaoke van James Gordon op de televisie en vond het geweldig’’, vertelt Van der Meijde vanuit een groot hotel in zijn woonplaats. Hij heeft net plaatsgenomen in een comfortabele stoel en geniet van zijn laté machiatto en een glas ijswater. Onder de opgetrokken mouwen van zijn sportieve sweater komen grote tatoeages tevoorschijn terwijl hij even wrijft over zijn kale schedel. ,,Eigenlijk heb ik het format gewoon overgenomen destijds. Waarom niet, dacht ik. Ik was bevriend met El Ghazi en ben met hem begonnen. Zonder enige hulp, gewoon zelf alles doen. Ik ben naar de MediaMarkt gereden en heb drie GoPro’s gekocht en in mijn auto gehangen. Heel provisorisch, maar dat ging heel goed. Alleen het aan elkaar zetten van die video’s laat ik door een vriend doen. Daar heb ik geen verstand van, die stuur ik naar hem toe. Maakt hij er iets moois van.’’