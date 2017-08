Igor Sijsling snel klaar in New York

De Amerikaan, de nummer 144 in het mondiale klassement, zegevierde binnen een uur in twee sets: 6-3 6-2. Sijsling deed in 2014 voor de laatste keer mee aan het hoofdtoernooi in New York. Hij strandde toen in de eerste ronde. In het mannentoernooi is Robin Haase dit jaar de enige Nederlander in het hoofdschema van de US Open.