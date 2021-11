IJskonijn Max Verstappen kent geen stress in nek-aan-nekrace: ‘Ik voel me kalm’

Met nog twee races te gaan is de spanning in de Formule 1 hoog opgelopen. WK-leider Max Verstappen lijkt echter van enige nervositeit geen last te hebben. ,,Ik voel me kalm”, verzekert de kopman van Red Bull in de aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië, zondag op het gloednieuwe stratencircuit in Djedda.

,,Ik weet van mezelf dat ik altijd zal proberen om het zo goed mogelijk te doen”, vervolgt Verstappen, die in de WK-stand een voorsprong van 8 punten heeft op zijn Britse rivaal Lewis Hamilton (Mercedes). ,,We zien vanzelf waar we gaan eindigen. Er is nog niets beslist en we zijn allemaal klaar voor deze uitdaging. Er moet nog veel worden geracet. Het wordt een spannende afsluiting van het seizoen waarin we alles gaan geven. Dat is zeker.”

Lees ook:

• Mercedes blaakt van vertrouwen: ‘Auto van Lewis Hamilton is nu op z’n best’

Verstappen is benieuwd naar zijn eerste ervaringen op het rappe circuit in Djedda. “Ik heb de baan op de simulator gereden en het lijkt een heel snelle baan, dus er is geen ruimte voor fouten. Natuurlijk is er altijd nog een beetje giswerk, aangezien we daar nog niet op het circuit hebben gereden. Het wordt interessant en ik kijk uit naar de uitdaging. Het was leuk om dit jaar weer naar andere circuits te gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verstappen eindigde ruim een week geleden als tweede achter Hamilton bij de Grote Prijs van Qatar. Vanaf de zevende startplaats wist de 24-jarige Nederlander toch nog het podium te halen en daardoor de schade in de WK-stand nog enigszins te beperken.

Qatar

,,Het was niet slecht en het was niet al te goed”, blikt Verstappen terug. ,,Ik was positief verrast door de inhaalmogelijkheden daar, de start was goed en dat was ook nodig natuurlijk na mijn penalty. We misten nog wel behoorlijk wat snelheid in vergelijking met Mercedes, dus we zullen zien hoe we komend weekeinde doorkomen. Het circuit in Qatar was absoluut een van mijn favorieten, het was erg leuk om te rijden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als Verstappen zondag in Saoedi-Arabië de race wint én de snelste ronde rijdt, goed voor 26 punten, is hij wereldkampioen als Hamilton niet verder komt dan de zesde plaats (8 punten).



Wanneer de Brit buiten de punten eindigt, heeft Verstappen aan de tweede plek genoeg om de titel te pakken. De kans is echter groot dat de wereldtitelstrijd pas wordt beslist in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, op 12 december.

Volledig scherm De titelstrijd in beeld. © ANP Graphics

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.