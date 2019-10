IJsland heeft stunt nodig, Engeland gaat voor vijf op een rij

IJsland - Frankrijk (20.45 uur)

IJsland staat na zes wedstrijden op een derde plaats met een achterstand van drie punten op zowel Turkije als Frankrijk. De IJslanders hebben het zichzelf er door de nederlaag bij Albanië (4-2) niet makkelijker op gemaakt. In Reyjavik moet IJsland eigenlijk een resultaat halen tegen Frankrijk, zeker omdat Turkije een thuiswedstrijd wacht tegen Albanië. AZ-aanvaller Albert Gudmundsson is er in Reykjavik vanwege een blessure niet bij, maar oud-eredivisiespelers Kolbeinn Sigthorsson en Johan Berg Gudmundsson wel. Aan Franse kant ontbreekt Bayern München-verdediger Lucas Hernandez. Het is voor IJsland te hopen dat het zich beter kan verweren dan in het Stade de France eerder in de kwalificatie, toen Frankrijk met liefst 4-0 te sterk was.