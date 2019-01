IJsmeesters door aanhoudende kou optimistisch over eerste marathon

Tottenham Hotspur vreest nu ook voor blessure Alli

21:10 Tottenham Hotspur is na Harry Kane ook Dele Alli een tijdje kwijt. De Engelse middenvelder moest in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd bij Fulham (1-2) geblesseerd van het veld. ,,Het ziet er niet goed uit’', zei manager Mauricio Pochettino. ,,We gaan hem de komende dagen onderzoeken om er achter te komen hoe erg het is.’'