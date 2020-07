IJzersterke Evenepoel slaat dubbelslag op steile klim naar Picón Blanco

Na een heuvelachtige openingsetappe en een nagenoeg Spaans vlakke sprintrit naar Villadiego was het vandaag de beurt aan de klimmers om zich te tonen. Dinsdag in Mirador del Castillo konden de grote mannen zich al met elkaar meten, maar was het Felix Großschartner die verrassend de overwinning pakte na een late uitval. Woensdag kwam de leidende positie van de 26-jarige Oostenrijker niet in gevaar toen Fernando Gaviria naar de winst sprintte. Voor aanvang van de 150 kilometer lange etappe naar Picón Blanco wist Großschartner dat het moeilijk zou worden om zijn trui te verdedigen. Zijn voorsprong op de andere klassementsrenners bedroeg immers slechts acht tellen.



Jetse Bol liet zich net als dinsdag zien en maakte deel uit van de kopgroep, maar daarachter ging het helemaal los. Ineos en BORA-hansgrohe van Großschartner zorgden voor scheurtjes in het peloton, al zorgde dat uiteindelijk niet voor heel veel slachtoffers. Met een achterstand van meer dan drie minuten op de eenzame leider Roger Adrià (Kern Pharma) begon het nagenoeg complete peloton aan de laatste hindernis van 8,2 kilometer. Großschartner moest er daar als een van de eerste renners af.