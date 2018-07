IJzersterke Groenewegen boekt tweede ritzege op rij in Tour

De Amsterdammer is pas de derde Nederlander die twee opeenvolgende etappes wint in de Tour. Eerder lukte dat alleen Joop Zoetemelk (1976) en Jan Raas (1978).



Groenewegen kwam er in de eerste twee sprints deze Tour niet aan te pas, maar na zijn vierde plaats dinsdag in Sarzeau werd duidelijk dat de topvorm eraan zat te komen. Dat onderstreepte hij door gisteren in Chartres iedereen zijn hielen te laten zien.



De 25-jarige sprinter, die het in volle finale zonder de gevallen gangmaker Timo Roosen moest doen, leverde opnieuw een knappe sprint af. Ditmaal vanuit het wiel van de Duitser André Greipel, die in botsing kwam met de Colombiaan Fernando Gaviria. Beide sprinters bleven op de been maar werden wegens onreglementair sprinten gedeklasseerd. Daardoor belandde de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan op de tweede plaats, voor de Duitser John Degenkolb.



Dit seizoen heeft Groenewegen al elf overwiningen achter zijn naam. In het Tourpeloton is er maar één renner met net zo veel zeges: de Spanjaard Alejandro Valverde. Vorig jaar boekte Groenewegen op de Champs-Élysées zijn eerste ritzege in de Tour.



De leiderstrui blijft in handen van de Belg Greg Van Avermaet. De Belg pakte onderweg één bonificatieseconde en komt dus nog iets steviger in het geel.



De lange en saaie aanloop naar de sprint werd nog enigszins gekleurd door de Nederlander Marco Minnaard (Wanty), die samen met de Fransman Fabien Grellier (Direct Energie) lang voor het peloton uit reed. Aanvankelijk maakte ook Laurens ten Dam deel uit van de kopgroep, maar de belangrijke knecht van Tom Dumoulin moest zich door de ploegleiding van Team Sunweb laten uitzakken. Minnaard en Grellier werden in de laatste 10 kilometer ingelopen.



Bij een valpartij op 18 kilometer voor de streep waren de Ier Dan Martin en de Fransman Julian Alaphilippe betrokken. Beiden verloren meer dan een minuut op het peloton waaruit de Belg Philippe Gilbert kort voor de finish nog probeerde te ontsnappen. Ook de oud-wereldkampioen redde het niet tegen de aanstormende sprinters.



Morgen volgt een rit naar Roubaix met onder meer een aantal kasseistroken.