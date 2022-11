IJzersterke Lars van der Haar lost Belgen met indrukwekkende sprint in Koppenbergcross

Voor Van der Hara was het een meer dan knappe overwinning, mede doordat de Woudenberger van de ploeg Baloise Trek Lions in de slotronde nog onderuit was gegaan. Daardoor sloeg Michael Vanthourenhout een gaatje, maar met een ultieme inspanning van de regerend Europees kampioen bracht Van der Haar alsnog voorbij de moegestreden Belg, die ook zijn ploeg- en landgenoot Iserbyt zag passeren.

Van der Haar had afgelopen weekeinde bijzonder veel pech met lekke banden in zowel de cross van Ruddervoorde als de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen. Zondag verdedigt de 31-jarige Woudenberger zijn Europese titel in Namen.

,,Ik had twee doelen voor deze dagen: Ruddervoorde winnen en hier. Eentje is gelukt”, keek Van der Haar terug. In de Superprestigecross van Ruddervoorde leek hij op weg naar de winst tot hij twee keer lek reed. Op de Koppenberg had Van der Haar duidelijk weer de goede benen. ,,Ik wilde deze cross heel mijn carrière al winnen. Ik voelde dat het erin zat, maar ik moest weer vallen. Dat maakte me boos.”

Het drietal was duidelijk het sterkst in de in België zeer populaire wedstrijd. Iserbyt, die de afgelopen drie edities had gewonnen, kwam voorop met Van der Haar maar zag in de slotfase Vanthourenhout, zijn ploeggenoot bij Pauwels Sauzen-Bingoal, weer aansluiten. Die begon na de val van Van der Haar met 6 seconden voorsprong aan de laatste beklimming van de Koppenberg. Het was niet voldoende om de Nederlander achter zich te houden.

,,Ik had gevoeld dat ik beter was dan Michael. Maar ik moest niet te snel naar hem toe rijden om Eli niet de kans te geven te counteren”, legde Van der Haar uit waarom hij lang had gewacht met zijn ‘jump’ naar de kop. ,,Als je explosief net iets beter bent, kun je op zo’n klein stukje heel veel goed maken. Het is mooi dat ik in deze trui hier heb kunnen winnen. Ik doe er zondag alles aan om hem te behouden.”

Op Fem van Empel staat geen maat

Ze liet vooraf weten dat het haar favoriete cross was en dat heeft de concurrentie geweten ook. Fem van Empel heeft net groot vertoon van macht de Koppenbergcross op haar naam geschreven. Pauwels Sauzen-Bingoal-ploeggenote Denise Betsema (tweede) en Shirin van Anrooij (derde) zorgden voor een volledig Nederlands podium bij de eerste wedstrijd om de X2O-Trofee.

Voor de 20-jarige Van Empel was het, na acht starts, al haar zevende zege van het seizoen. Op de finish op de Koppenberg had ze nog de kracht haar fiets boven haar hoofd te tillen. Betsema kwam 50 seconden later totaal uitgeput over de streep en kon amper nog overeind blijven.

Volledig scherm Fem van Empel wint ook de Koppenbergcross. © photo: Cor Vos

Van Empel nam op de Koppenberg meteen een voorsprong in het klassement om de X2O-trofee. Dat wordt opgemaakt op basis van tijd. Voor de eindwinnaar na acht wedstrijden ligt een bedrag van 30.000 euro klaar.

,,Het is de derde keer dat ik hier kom en nu win ik eindelijk", aldus Van Empel, die lang alleen reed. ,,Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar ik merkte al snel dat mijn benen goed in orde waren.” Met het oog op de strijd om de Europese titel, zaterdag in Namen, leek het haar een goede inspanning. ,,Ik had anders een intensieve training gedaan. Ik denk dat dat hier ook gelukt is.”

