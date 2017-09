IJzersterke Nadal onbedreigd naar winst US Open

dubbelspel Hingis pakt tweede titel deze US Open

10 september Martina Hingis heeft op de laatste dag van de US Open in New York ook de titel in het dubbelspel veroverd. Met haar tennispartner Chan Yung-jan uit Taiwan bleef de 36-jarige Zwitserse in de finale het Tsjechische duo Lucie Hradecka/Katerina Siniakova simpel de baas: 6-3 6-2. Voor Hingis was het haar 25ste titel in het Grand Slam-circuit.