IJzersterke Trentin sprint fluitend naar derde ritzege

Matteo Trentin heeft zijn derde ritzege deze Vuelta geboekt. De Italiaan van Quick-Step was veruit de sterkste in de massasprint in Tomares.

Het was geen etappe om lang te onthouden. Een vijftal renners, Thomas De Gendt, Arnaud Courteille, Davide Villella, Alessandro De Marchi en Alexis Gougeard, ontsnapten al na enkele kilometers. Bolletjestruidrager Villella pakte de bergpunten op de enige beklimming van de dag, en liet zich daarna afzakken naar het peloton.



Onder aanvoering van Quick-Step, LottoNL-Jumbo en Cannondale werden de vier overgebleven vluchters in het vizier gehouden. De Marchi hield nog het langst stand, maar ook de Italiaan moest op zeven kilometer van de streep capituleren. In de massasprint die volgde bleek er geen maat te staan op Matteo Trentin. Met ruime voorsprong op nummer twee Gianni Moscon (Sky), en nummer drie Søren Kragh Andersen (Sunweb) ging hij juichend over de meet. Het is zijn derde ritzege deze Vuelta.



Door een breukje in het peloton wist Wilco Kelderman een plekje te stijgen in het klassement. De kopman van Sunweb staat nu vierde, op 2.17 van rodetruidrager Chris Froome.