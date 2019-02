IJzersterke Van der Poel wint voor tweede keer WK veldrijden

De Jong doorbreekt grens 100 PS­V-doelpunten: ‘Dit is heerlijk’

16:45 Zijn eerste van drie treffers tegen Fortuna Sittard (de 2-0) betekende vanmiddag het 100ste doelpunt van Luuk de Jong in dienst van PSV. De aanvoerder is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Eindhovenaren en scoorde direct in zijn eerste officiële duel.