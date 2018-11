IJzersterke Van Gerwen wint van oude bekende, 'Barney’ en Harms pijnlijk onderuit

Grand Slam of DartsDe drie Nederlandse deelnemers op de Grand Slam of Darts kwamen vanavond in actie voor hun eerste partij in de groepsfase. Michael van Gerwen, de winnaar van de laatste drie edities, won overtuigend van een oude bekende, terwijl Raymond van Barneveld en Wesley Harms tegen een pijnlijke nederlaag aanliepen.

Nadat vanmiddag de eerste wedstrijden in de groepen E, F, G en H werden gespeeld, kwamen vanavond de darters uit de groepen A, B, C en D in actie.

Groep A

Voordat Van Gerwen in actie kwam, speelden Jonny Clayton en Joe Murnan tegen elkaar in groep A. Clayton kwam snel op een ruime 4-0 voorsprong, liet Clayton terugkeren tot 4-2, maar haalde de partij vervolgens toch binnen: 5-2.



De andere partij in Groep A was direct de laatste partij van de eerste speelronde. Van Gerwen speelde daarin tegen Gary Robson. Een oude bekende van Mighty Mike, want in 2007 verloor Van Gerwen als jonkie op het WK bij dartsbond BDO (concurrent van het grote PDC) van Robson. Nu, zo'n elf jaar later, liet Van Gerwen zien enorm te zijn verbeterd. Hij liep, mede door een knappe elfdarter, direct uit naar 3-0, om de partij even later met 5-1 over de streep te trekken.



Met een gemiddelde van ruim 112 per drie pijlen en liefst zes maximale scores van 180 laat Van Gerwen zien topfavoriet te zijn om voor de vierde keer op rij de Grand Slam of Darts te winnen.



(Tekst gaat verder onder de tweet)

Groep B

Michael Smith is de geplaatste speler in groep B, waar ook Van Barneveld in zit. Smith won zijn partij met 5-3 van Adam Smith-Neale, maar dat ging niet vanzelf. De Engelsman had liefst zestien matchdarts nodig om de zege definitief naar zich toe te trekken.



Barney verloor pijnlijk zijn eerste wedstrijd in Wolverhampton. De Nederlander ging met 5-3 onderuit tegen de onbekende Pool Krzysztof Ratajski. Van Barneveld zal nu in zijn volgende partijen, tegen Smith en Smith-Neale, zich van zijn beste kant moeten laten zien om toch de groepsfase van de Grand Slam te overleven.



(Tekst gaat verder onder de tweet)

Groep C

Wesley Harms was in zijn eerste partij van de Grand Slam kansloos tegen James Wade, de man in vorm. Wade, de nummer zes van de plaatsingslijst, gunde de Nederlander geen enkele game en zorgde voor een whitewash: 5-0.



Keegan Brown won de andere partij in groep C met 5-4 van Mark Webster. De darters gaven elkaar weinig toe, maar aan het einde wist Brown de beslissende negende leg te winnen.



(Tekst gaat verder onder de tweet)

Groep D