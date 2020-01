Ik begrijp niet waarom Riis nu doodleuk een derde kans krijgt

Guus Hiddink straks twee á drie dagen per week bij PSV

8:52 Zodra Guus Hiddink vanaf half januari terugkeert bij PSV, zal hij als adviseur twee á drie dagen per week op de Herdgang zijn. ,,Dat is met Guus afgesproken,’’ vertelde PSV’s technisch manager John de Jong rond het duel met Club Brugge. ,,Hij zal niet op het trainingsveld staan, maar zich wel mengen in groepsprocessen.’’