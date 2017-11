'Ik denk dat die warmte wel in ons voordeel is'

Door Arjan Schouten



Starten vanaf plaats vier op het circuit van Interlagos. Max Verstappen noemt het na de kwalificatie het ‘maximale’, zoals zo vaak dit seizoen. ,,Want ik kom gewoon wat tekort op het rechte stuk. In de bochten zag het er op de data die ik zag nog niet eens zo slecht uit. Maar een halve seconde op het rechte stuk, een halve seconde erachter. Redelijk oké.''



Normaal gesproken was hij met zijn optreden gewoon vijfde geworden achter de beide Mercedessen en Ferrari’s. Maar wereldkampioen Lewis Hamilton vloog al in de eerste de beste kwalificatiesessie de muur in. ,,Dat kan dus de beste overkomen'', aldus Verstappen. ,,Ik had geen last van grip. Maar dat zijn momenten, dat kan heel onverwachts komen. Breekt ie net verkeerd uit, dan kan je de auto heel moeilijk opvangen.''