Verstappen wilde niet te veel kwijt over de kritiek die hij kreeg na zijn 'druistige' race in China, waarin hij op weg leek naar P1, maar uiteindelijk botste met Sebastian Vettel. ,,Ik heb niets aangepast aan mezelf", zei hij tegenover Ziggo Sport.



Over Q1 was hij redelijk tevreden. ,,Dit circuit is gokken, zeker met een eventuele slipstream in de laatste sector. Maar ik heb bijna de hele tijd alleen gereden. Maar in de laatste run waren de voorbanden wat te koud, dat was jammer. We wachten namelijk wat langer, zodat er andere coureurs voor me waren, maar daardoor verloren we wat temperatuur."